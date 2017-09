Travbanen kan bli bestemt på søndag

Gauldal travsportlag er vertskap når den ekstraordinære generalforsamlinga i Midt-Norsk travsportforbund skal holdes på søndag.

Det har lenge vært debatt om hvor det nye regionanlegget skal være, og Gauldal travsportlags leder Kristin Kvaal Berg tror at det vil komme en beslutning under den ekstraordinære generalforsamlinga.

Melhus er ett av alternativene, og Kvaal Berg er klar på at Melhus burde være favoritten.

- Vi har hatt generalforsamling, og der stemte 24 av 29 for Melhus som nummer en og Klæbu som nummer to. For oss er Malvik ikke et alternativ, sier Kvaal Berg.

Fordelen med Melhus er ifølge Kvaal Berg at Melhus har mest tetthet av folk og hester samt har E6 og jernbane.