400 søknader og to prisvinnere fra Melhus

Lørdag delte Sparebank 1 SMN ut stipend til talentfulle ungdommer i Trøndelag og Nordvestlandet. Det er 20. gang banken deler ut talentstipendene, og til sammen ble det utdelt 600.000 kroner som stipend til talent innen næring, idrett og kultur i Trøndelag og Nordvestlandet. Gründerskap er ny kategori av året.

Unge talenter viser vei

- Sammen med våre nære omgivelser bidrar vi til å bygge, støtte og utvikle hele regionen. For å lykkes er det viktig å ha unge talenter som viser vei og inspirerer andre. Det er med stor glede vi gjør stas på dem gjennom SpareBank 1 SMNs talentstipend, sier konsernbanksjef Eli Arnstad, som leder bankens gavefond, i en pressemelding.

Banken mottok over 400 søknader fordelt på kategoriene næring, idrett og kultur. Vinnerne ble kåret etter nøye vurdering av fagjuryer. Hovedstipendvinnerne i hver kategori mottok 50.000 kroner, mens øvrige vinnere fikk 20.000 kroner. I alt 25 talent mottok stipend. Siden starten i 2003 har Sparebank 1 SMN delt ut elleve millioner kroner i talentstipend.

To prisvinnere fra Melhus

Blant prisvinnerne er skøyteløperen Camilla Lund og langrennsløperen Fredrik Riseth. De to melhusbyggene har begge store ambisjoner i sine idretter. Lund representerer Leinstrand IL, og har en klar plan om å bli en av verdens beste langdistanseløpere. Denne sesongen har hun blant annet tatt NM-gull på 5000 m enkeltdistanse, med banerekord i Bjugn. 22-åringen har også pallplass i U23 verdenscup, og har gode muligheter for å kunne kvalifisere seg til OL 2018. Hun fikk dessuten gå i VM allraound på Hamar.

Slik var det å stå på VM-startstreken - Jeg følte egentlig at jeg ikke var fryktelig nervøs

Fredrik Riseth er en talentfull og lovende sprinter som representerer Byåsen IL og Team Veidekke Midt-Norge. Han har blant annet vunnet VM-gull i juniorklassen i 2015 og nytt VM-gull i U23 denne sesongen. På kort sikt er målet plass på rekruttlandslaget, men 21-åringen jobber for å bli en komplett eliteløper som behersker flere stilarter og ulike distanser.

– Jo da, jeg vet hva som venter neste år Fredrik Riseth kom, observerte og vant sprintgullet i Soldier Hollow. Om et år er det et meget spennende mål.

Hel dag i banken

Prisvinnerne fikk en hel dag i banken, hvor de på formiddagen startet med et faglig program der blant annet Lasse Berre og Eldar Rønning delte av sine erfaringer rundt hva som skal til for å lykkes. Dagen ble avsluttet med prisutdeling og festmiddag for talentene og deres inviterte gjester.

De tre kategorienes hovedvinnere ble: