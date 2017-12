Får færre flyktninger enn planlagt

Nyheter

I tirsdagens møte skal kommunestyre avgjøre om Melhus skal ta imot flyktninger neste år. Melhus er blitt bedt om å ta imot 20 flyktninger neste år, og det er færre enn tidligere år. Ingen av disse vil være enslige mindreårige flyktninger ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Årsaken til at Melhus spørres om færre, er at asylstrømmen har avtatt kraftig. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt kommunene ta imot 4400 flyktninger neste år, og bare halvparten av kommunene er blitt spurt. Begrunnelsen er at færre søker asyl i Norge for tida.

Familiegjenforeninge kommer i tillegg om kommunestyret ikke vedtar noe annet. De siste tre årene har det kommet 20 til Melhus som følge av familiegjenforening, og flest i år ettersom det har kommet 14 i 2017.

151 flyktninger

I perioden 2015-2017 har Melhus bosatt 151 flyktninger. Rådmannen opplyser i saksframlegget at det også kommer henvendelser fra flyktninger med gyldig opphold om å få bosette seg i Melhus, og i år har det kommet fem. I 2016 kom det ingen.

Etter at regjeringa anmodet kommunene om å øke flyktningemottaket, ble de kommunale tjenestene Familie og forebygging, Flyktningetjenesten og Voksenopplæringa forberedt på at det ville kommet omtrent 45 flyktninger i 2017. Så mange har altså ikke kommet, og i år er 39 bosatt.

Virksomhetsleder Ellen Hoff Johansen opplyser i saksframlegget til Melhus kommunestyre at det i gjennomsnitt tok 3,5 uke fra flyktningene kom til Melhus til de startet på norskkurs. Av dem som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2016, gikk 58 prosent over i jobb eller utdanning. Av dem som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2014, var 67 prosent i jobb eller utdanning ett år etter.

Hvor kommer de fra?

Den største gruppa flyktninger som Melhus har tatt imot, er syrere. I perioden 2015-2017 har 88 syrere blitt bosatt i Melhus. Den andre store gruppa er eritreere. Fra Eritrea har det kommet 34 i perioden 2014-2017.

I løpet av de siste fire årene har det kommet 5 fra Afghanistan, 1 fra Ukrania, 1 fra Iran, 2 fra Etiopia, 16 fra Sudan, 5 fra Irak og 1 fra Kamerun. Tallene inkluderer familiegjenforening.

Tidligere har Melhus slitt med å skaffe nok boliger til å kunne ta imot flyktninger, og rådmannen mener at de 20 flyktningene som er ventet til Melhus, kanbosettes ved å bruke privat og kommunal boligmasse.

