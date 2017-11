Slik tror retten at Råger Holte ble drept

Nyheter

Den drapsdømte 27-åringen fra Melhus har aldri tilstått å ha drept Råger Holte (38), og ingen var vitne til drapet. Imidlertid mener Sør-Trøndelag tingrett at det foreligger nok bevis til å dømme 27-åringen for forsettlig drap. Fredag fikk 27-åringen dommen på 15 år i forvaring, og han anket på stedet.

Bevis

- De kriminaltekniske undersøkelsene står for retten som svært sentrale bevis i denne saken,skriver retten i dommen.

Retten mener summen av bevis fører til at 27-åringen kan pekes ut som drapsmannen.

Politiet har hatt en svært omfattende etterforskning, og i løpet av rettssaken kom det fram at politiet har foretatt over 300 avhør. Dessuten er det analysert i underkant av 100 prøver, og det er hentet inn prøver fra nesten 50 personer for å kartlegge hvem som kan ha vært på drapsstedet. Til slutt sto politiet igjen med en person som de mener begikk drapet på Råger Holte, og det var den 27 år gamle mannen som var en venn av Holte. Retten kom fram til samme konklusjon som politiet, og dømte 27-åringen. Dommen er altså anket, og saken kommer opp til behandling i Frostating lagmannsrett 22. januar.

I retten er det lagt fram flere bevis som politiet mener er fellende for 27-åringen. Disse er blant annet den så omtalte Ulvang-genseren som retten mener 27-åringen vasket på for høy temperatur slik at den krympet. 27-åringen skal ha vasket genseren for å fjerne blodspor. Politiet mener også at 27-åringen vasket ei dongeribukse, og denne ble funnet i Råger Holtes vaskemaskin. Der fant politiet også sokker.

Inne i stua til Holte fant politiet et fotavtrykk som retten mener må være avsatt av foten til tiltalte. Politiet beslagla også ei Bjørn Dæhli-jakke som tiltalte gikk med. Denne boblejakka var merket med navnet til mor til tiltalte, og mora har forklart at sønnen fikk jakka fordi hans egen var så slitt. Inne i boblejakka fant politiet blodspor fra Råger Holte.

Hendelsesforløpet

Retten mener at det som skjedde de dagene i januar var slik:

Natt til lørdag 21. januar dro flere med nattbussen til Melhus. Mens ei som vitnet i retten, gikk av på en holdeplass i Melhus sentrum, fortsatte Råger Holte og to personer han hadde møtt i Trondheim, videre med bussen.

Råger Holte og de to personene gikk av på Ler og dro til boligen i Fremovegen. Tiltalte ble ikke med dit. Det oppsto fort en krangel i hjemmet til Holte, og håndgemenget endte med at alle tre ble skadet og siktet. Den ene var en mann i 30-årene, og politiet fattet mistanke til ham etter at Holte ble funnet drept. Etter hvert ble mannen sjekket ut av saken, og retten mener det ikke er mulig at mannen i 30-årene kom tilbake til Ler igjen.

Søndag 22. januar kom tiltalte til Holtes hjem, og var der til tirsdag morgen litt før klokka 08. Politiet har brukt bilder fra overvåkningskameraet på butikken som bevismateriale, og bildene viser de handleturene Holte og 27-åringen hadde. Den siste kjente observasjonen av Holte er på overvåkningsbildet mandag 22. januar litt etter klokka 22. Rett før denne handleturen snakket Holte med sin mor, og hun hørte 27-åringen i bakgrunnen.

27-åringen har forklart at det oppsto et basketak mellom ham og Holte, og han har forklart at det startet med en seksuell tilnærmelse som han ikke likte. I slåsskampen skal det ha blitt kastet gjenstander rundt omkring. Retten mener at Holte forsøkte å verge seg mot knivstikkene fra bajonetten med en skuff. I kampen skal Holte ha klort 27-åringen, men døde etter kort tid av knivstikk. 27-åringen skal ha fortsatt å stikke Holte, og retten legger til grunn av Holte fikk 130-140 knivstikk i løpet av 5-8 minutter. Ifølge retten lå Holte nede da han fikk stikkene. Politiet har lett i blant annet elva Kaldvella for å se etter drapsvåpen, og mener at bajonetten er den som ble brukt av tiltalte til å drepe Holte.

- Sammenholdt med et bortimot totalt fravær av andre personers DNA på sentrale gjenstander og steder hvor undersøkelser er gjort, viser etter rettens syn at tiltalte er gjerningsmann, heter det i dommen.

Et vitne som passerte forbi tidlig på natta, sa i retten av hun så to personer i huset tidlig på natta. Et annet vitne skal ha sett at en person sto bøyd over noe på gulvet, og retten tror at vitnet kan ha observert tiltalte rett etter drapet. Gardinene skal ifølge vitnet ha blitt trukket for. Flere vitner mener at de har sett personer inne i huset tirsdag 24. januar, men retten mener at disse kan ha forvekslet dagene.

Telefonbruk

Politiet har innhentet oversikter over telefonbruk, og har blant annet kartlagt 27-åringens bevegelser. Ifølge loggen for hans mobiltelefon, ringte 27-åringen til sin bestemor i 05-tida om morgen. Litt før klokka 08 gikk 27-åringen ut av huset. Politiet mener at tiltalte syntes synet av den døde vennen var for sterkt, og dekket hodet hans med en hundeseng og magen med et flagg.

- Retten er overbevist om at Råger Holte da var død – drept av tiltalte med knivstikk, heter det i dommen.

Fra klokka 07.49 til klokka 09.05 ringte 27-åringen sin mor 40 ganger ifølge telefonloggen, og mora mener at hun hørte stemmen til Råger Holte i bakgrunnen på mobilsvar. Retten mener at mora kan ha opplevd at hun hørte Holte i bakgrunnen, men har ingen tro på at Holte faktisk kunne høres.

To vitner så 27-åringen gå nedover Fremovegen, og ett av vitnene møtte ham utenfor Coop Prix. Der ga hun ham en refleks fordi hun var bekymret for at han var så mørkkledd. Dette er fanget opp av overvåkningskameraet. Etter å ha vært inne på butikken der han handlet og stjal en øl på butikken ifølge overvåkningskameraet, dro tiltalte med rutebussen til hjemstedet og dette er fanget opp av overvåkningskameraet på bussen. I retten har det kommet fram at tiltalte dro til hjemstedet, at han traff en kompis og handlet på nærbutikken. Ingen skal ha merket at det var noe uvanlig ved tiltalte bortsett fra at han hadde sår i ansiktet.

Tirsdag 24. januar banket og ringte en 43-årig venn av Holte på døra, og han har fortalt at han ikke gikk inn. Han ringte mor til Holte for å fortelle at Råger Holte ikke var hjemme. 43-åringen gikk ikke inn i huset, og har fortalt at han ikke hørte de to hundene bjeffe. 43-åringen ble pågrepet av politiet og satt en uke i varetekt. Også for hans del er saken lagt vekk.

Dagen etter, 25. januar, kom en telemontør til huset litt etter klokka 12 for å installere internett slik mor til Holte hadde bestilt. Da han ikke fikk kontakt med Holte, gikk han inn og i stua fant han Holte død. Politiet ble alarmert, og flere patruljer rykket ut. Kriminalteknikere satte i gang sikring av åstedet og undersøkelser. Etterforskninga ble ledet av lensmannen i Midtre Gauldal, og mannskaper fra flere lensmannskontor samt Kripos var involvert.