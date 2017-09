Tomtekjøpere på Kvål kan bli nødt til å spleise på gangvei til 35 millioner

Kvål har lenge hatt stagnasjon i boligbygginga, og nå ligger det an til at dette kan det bli en endring på.

35 millioner

I formannskapsmøtet i dag tirsdag skal formannskapet avgjøre om det skal benyttes utbyggingsavtale for finansiering av gang- og sykkelveien fra Losenkrysset til Hermanstad/Brannåsen. Den 2,2 kilometer lange gang- og sykkelveien er beregnet å koste 35 millioner kroner.

Fylkespolitikerne har ikke villet sette denne fylkesveistrekninga på prioriteringslista, men krever at det bygges gang- og sykkelvei langs fylkesveien før det kan legges ut tomtefelt. Fylkeskommunen har ifølge et saksframlegg til formannskapet, tilbudt seg å ta over gang- og sykkelveien senere.

Endelig gangvei på Kvål Fylkeskommunen overlater til Melhus kommune å betale gangvei til nye tomteområder.

Melhuspolitikerne ønsker å få i gang boligbygging, og utbyggere står klar. 700 dekar på Hermanstad er satt av til boligbygging, og minst 18 grunneiendommer er berørt.

Millioner for nye boligfelt Nye boligfelt på Kvål kan gi en kostnad på 16-22 millioner kroner før et eneste hus er bygd.

Anleggsbidrag

Spørsmålet er hvordan gang- og sykkelveien til 35 millioner kroner skal finansieres. Rådmannen foreslår at kommunen krever at hver enkelt grunneier forplikter seg til å bidra med et anleggsbidrag pr. dekar avsatt til boligformål. Siden kommunen ikke eier fylkesveien, kan kommunen ikke ta opp lån for å få betalt gang- og sykkelveien, og har ikke så mye penger stående på fond.

Klarsignal til gangvei Komite i Melhus ga marsjordre til rådmannen om å starte regulering.

Ifølge rådmannens forslag kan anleggsbidraget komme opp i 50.000 kroner pr. dekar. Dette vil bety at hver tomtekjøper må ut med 50.000 kroner ekstra for å finansiere gang- og sykkelveien. Fortsatt forhandler Melhus kommune og fylkeskommunen om gang- og sykkelveien kan få forenklet standard for å spare inn kostnader.

Rådmannen ser for seg at kommunen forskutterer kostnadene med å planlegge og bygge gang- og sykkelveien, men sikrer seg at kommunen får tilbake kostnadene ved at det inngås utbyggingsavtaler først.

For å være sikker på at pengene kommer inn, foreslår rådmannen at formannskapet vedtar at alle aktuelle grunneiere/utbyggere forplikter seg til å inngå utbyggingsavtaler med Melhus kommune, før arbeidet med å bygge gang- og sykkelveien kommer i gang.