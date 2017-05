Fikk næringsprisen

Tirsdag kveld overrakte ordfører Gunnar Krogstad Melhus kommunes næringspris til Svein Idar Kjelsberg.

– Jeg tror de fleste kjenner til Kjelsberg Transport. Bedriften ble startet for 40 år siden med septiktømming som område, og er blitt eksperter på svevestøv. Dette er en bedrift Melhus kommune er stolt av, og som har gitt mange arbeidsplasser, sa Krogstad.

Maleri og diplom

Prisen består av et diplom og et stort maleri av melhuskunstneren Jarle Farmen Øien. Kunstneren var til stede under prisoverrekkelsen som foregikk på Buen omsorgssenter, og forteller at maleriet heter «Til det innerste bruket». Maleriet er eksklusivt for prisvinneren.

Kjelsberg rakk ikke å komme til orde før neste innslag i kommunestyremøtet ble introdusert. Til Trønderbladet sier Kjelsberg at tildelinga av prisen kom som en veldig gledelig overraskelse.

– Jeg føler at prisen er en bekreftelse på at det vi holder på med er bra. De ansatte er flinke, og hver ansatt har sitt ansvarsområde. Jeg er lagmann, sier Kjelsberg.

Måtte si nei til oppdrag

Kjelsberg Transport har 21 ansatte, mens datterselskapet Brøyting og vedlikehold Trondheim har 11. Ved siste årsskiftet ble verkstedfirmaet SITE startet, og dette har fire ansatte. Driftsinntektene til Kjelsberg Transport var i fjor 35 millioner kroner, opplyser Kjelsberg.

Nylig fikk bedriften spørsmål fra det svenske Vägverket om bedriften ville ta på seg et oppdrag i Sverige.

– Jeg måtte si nei fordi vi ikke har plass til flere ansatte. Nå har vi inne en byggesøknad hos Melhus kommune, og jeg håper at den går igjennom slik at vi kan bygge ut. Om vi ikke lykkes med byggesøknaden, må vi flytte. Men vi skal være i Melhus, sier Kjelsberg.

Planen er ifølge Kjelsberg, å bygge på for å gi mer plass til verksted, garderober og kontorer. Bedriften holder til i Åsvegen rett nord for Melhus sentrum.

– Veksten er blitt bremset av at kapasiteten er sprengt, forteller Kjelsberg.