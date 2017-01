Siktet for drap etter dødsfall på Ler

I dag lørdag blir det fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett for den mannen som er siktet for drap etter at en mann i 30-årene ble funnet død på Ler. Det opplyser hans advokat Arve Opdahl og politiet. Innkallinga til fengslingsmøtet fikk advokat Opdahl i 21-22-tida fredag kveld.

Utvider siktelsen

Politiet opplyser i en pressemelding at det blir fengslingsmøte, og at siktelsen er utvidet til drap etter funn i etterforskninga.

26-åringen er en nær bekjent av mannen i 30-årene som onsdag ble funnet død i en enebolig på Ler. Mannen ble siktet for grov kroppsskade med døden til følge, og lørdag melder politiet at siktelsen er endret til drap. Politiet opplyser at fengslingsmøtet blir klokka 11, og at det vil bli begjært lukkede dører mens retten behandler politiets begjæring om videre varetektsfengsling. Kjennelsen etterpå ønsker politiet skal holdes hemmelig. Begrunnelsen for dette har ikke politiet ikke ønsket å gi.

Har ikke erkjent straffeskyld

Fredag var siktede i formelt avhør hos politiet, og advokat Opdahl sa etterpå til Trønderbladet at siktede ikke erkjenner straffeskyld. Han erkjenner at han har vært i boligen, og advokaten sa at det ikke vil være overraskende om politiet finner fingeravtrykk fra siktede siden siktede var en kamerat av avdøde.

- Min kollega advokat Kolbjørn Lium vil møte for meg, opplyser Opdahl.

Opdahl har ikke fått snakket med den siktede ennå, men forteller at siktede tidligere har ønsket å bli løslatt fordi han mener at han ikke har gjort noe straffbart.

- Jeg har ikke hørt noe om at det blir et nytt avhør, men siktede vil kanskje forklare seg i retten, sier Opdahl.

En annen er også blitt pågrepet og siktet, men er løslatt. Kripos er koblet inn i etterforskninga, og er med i den taktiske etterforskninga, opplyser politiadvokat Jørgen Aunet.

Det var onsdag rett før klokka 13 at politiet ble varslet av noen som hadde funnet mannen i 30-årene død i boligen på Ler. Personene kom til huset, og skulle på et avtalt besøk. Politiet har ikke villet opplyse om hvordan mannen ble drept, og om det er blitt brukt våpen.