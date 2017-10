Omstridt tomt for Norsk Kylling

KOMMENTAR: Det har vært mye støy rundt Norsk Kyllings tiltenkte tomt i Orkdal. Først var det Fylkesmannen som protesterte, da med jordvernet som begrunnelse. Den planlagte industritomta ligger nemlig på en flott kornåker. Men etter hardt press og ny informasjon, trakk Fylkesmannen sin innsigelse. Det var en beslutning som overrasket mange, for jordvernet står sterkt i Norge.

Nå er det fylkesrådmannen som protesterer på at Orkdal kommune ønsker å ha industri på Furumoen. Han viser til nye mål i vannforskriften, samt regional plan for vannforvaltning, og konkluderer med at de samlede miljøkonsekvensene ved utbygging av Furumoen er for store. Det er Furumokjela, samt faren for utslipp til Orkla som bekymrer fylkesrådmannen. Saken skal opp i fylkesutvalget førstkommende tirsdag.

I kulissene står Malvik. Kommunen har ikke gitt opp å lokke Norsk Kylling dit. Tidligere denne uka vedtok kommunestyret å selge et tilleggsareal på Sveberg, slik at tomta er stor nok for Norsk Kylling. Tomta i Malvik er konfliktfri, i motsetning til tomta i Orkdal. Malvik stusser over Fylkesmannens snuoperasjon om jordvernet, og ønsker å møte fylkesmannen om dette.

Og det er ikke tilfeldig at det er Malvik og ikke Midtre Gauldal som protesterer på Fylkesmannens snuoperasjon. Malvik er som kjent Norsk Kyllings andrevalg, og har alt å tjene på å stikke kjepper i hjulene for Orkdal. Midtre Gauldal, derimot, er ifølge Norsk Kylling ikke aktuell som vertskommune for den framtidige kyllingfabrikken. Hvis Midtre Gauldal får stoppet etableringen i Orkdal, blir resultatet dermed at Norsk Kylling flytter enda lenger unna. Det er selvfølgelig ikke gunstig med tanke på avstand for kyllingarbeiderne på Støren eller underleverandører. Samtidig er det slik at Norsk Kylling jo er på Støren i dag, og sier de skal ha en tilstedeværelse i kommunen også etter at selve kyllingfabrikken slutter. Da er det dumt av kommunen å gjøre seg til uvenn med bedriften. Resultatet er at Midtre Gauldal må være forsiktig med hvor hardt de protesterer på Norsk Kyllings planer, uansett hvor fristende det er å skape rabalder.