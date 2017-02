Fraværsgrensen i skolen virker

Det er heller ingen økning i frafallet sammenlignet med tidligere år. Tallene viser at det heller ikke er flere elever som har mistet retten til vurdering, enn det som var tilfellet før fraværsgrensen ble innført.

Les også: Enige om fraværsgrense i skolen

Les også: Ikke enige om fraværsgrenser

Med elevene mer til stede på skolen, blir det lettere å planlegge undervisningen og elevene finner skoledagen mer motiverende. Læreren slipper å gjenta undervisning for at elever har vært borte, og en kommer seg bedre igjennom pensumet slik som planlagt.

Elevene forteller at fraværsgrensen har skjerpet dem til å møte opp på skolen. Det er bra! Skal en lære det en skal, er det en forutsetning at en møter opp på skolen.

Da rektoren ved Røros videregående skole møtte statsministeren under hennes rundreise i Fjellregionen, uttrykte hun glede over at fraværsgrensen hadde blitt innført og at den virket. Hun innrømmet at hun hadde vært imot da den ble innført, men hadde snudd etter å ha sett at fraværet hadde gått kraftig ned.

Det er gledelig at både elever og skoleledere ser at innføringen av fraværsgrensen virker positivt. Det skulle vi ønske at Arbeiderpartiet hadde gjort.

Arbeiderpartiet har vinglet frem og tilbake i spørsmålet om en fraværsgrense siden 2013.

De sikret flertall for den i Stortinget og nå vil de reversere igjen.

Norsk skole trenger ikke vinglepolitikk og reversering av krav som vi ser virker, men ro til å videreutvikle tiltakene som er innført.

Torhild Aarbergsbotten,

Stortingsrepresentant,

Sør-Trøndelag Høyre