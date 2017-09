Lørdag var Melhushallen fylt med lopper og antikviteter. I løpet av seks timer var det en jevn strøm av handlelystne. Kafeteriaen utvider stadig, og er populær.

– Det har vært stappfullt hele dagen, sier Line Gundersen i skolekorpset.

Loppemarkedet er én av de viktigste inntekstkildene for Melhus skolekorps, og sikrer blant annet innkjøp av instrumenter. Korpset vokser stadig, og vinner anerkjennelse og priser for sin innsats. Inntektene blir godt over 100.000 kroner.

Fra Donald til orgel

Tilgangen på lopper er god, og det kommer inn mye fint. Det er et eget bord med antikviteter, og ellers selges sportsutstyr, møbler, bøker, klær, pyntegjenstander og bruksting. En egen krok er avsatt for leiker, og her var det fullt av unger.

– Det er veldig gøy å være her. Det er billige priser, og så går det an å prute. Jeg gikk hjem en tur, men ellers har jeg vært her i hele dag, sier Mohanad Musa.

John Even Borten kjøpte et bur for kjæledyr.

– Der skal jeg ha kosedyra mine, forklarte han.

Satser på kvalitet

De som solgte klær fortalte at det kommer inn veldig mye fint.

– Vi har kanskje litt mindre klær for salg i år enn i fjor, men det som finnes her er veldig bra. Folk leverer fra seg fine ting, og vi slipper å sortere vekk så mye, forteller Hege Hauge.

Stadig flere bruker Vipps som betaling, og mødrene som solgte klær hadde merket seg sjøl med tydelige Vipps-koder.

Posesalg gjør rent bord

Da det var to timer igjen av loppemarkedet var det posesalg. Betalte du 75 kroner kunne du fylle en bærepose med varer. Dette bidrar til å holde folk i Melhushallen mot slutten av dagen. For noen år siden ble loppemarkedet avviklet over to dager, med påfyll av varer siste dag. Men skolekorpset ønsker ikke å strekke dugnadsinnsatsen lengre enn nødvendig, og erfarte at det ble gode inntekter også av bare én dag. Varer som blir til over går til gjenbruk eller blir kassert. Lite følger med til neste år. Loppemarkedet har blitt en tradisjon, og arrangørene forteller at folk venter på denne muligheten for å kvitte seg med ting de har til overs.