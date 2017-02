Kjemper om talentpris

For femte gang arrangerer Melhus janitsjarkorps, Kulturskolen i Melhus og Melhusbanken solistkonkurranse på lørdag. Fem solister konkurrerer om talentprisen. Konkurransen er for ungdom som bor i Melhus kommune og som ennå ikke har gått ut av videregående skole.

– Vi kjører i samme sporet som før, men i år har vi bedre tid under konkurransen. Det blir ikke så heseblesende, sier Owe Trotland, leder for Melhus janitsjarkorps. Maksimalt sju solister kan delta i talentkonkurransen, og i år er det fem som håper å vinne talentprisen.

Deltakerne

Årets deltakere er Silje-Therese Gravseth Eggen (16), Åse Kornelia Bleke (16), Bendik Landsem (17), Ingrun Losen Moholdt (16) og Johannes Konstad Brevik (18). Juryen består av korpsets dirigent Brynjar Sonstad og musikeren Cecilie Eide.

Silje-Therese Gravseth Eggen har vært elev i Kulturskolen i Melhus i 10 år, og hun har deltatt på dans, piano, fløyte og sang, og er nå elev ved Heimdal videregående skole. Hun skal framføre låta «Feeling Good»

Åse Kornelia Bleke startet som pianoelev, og etter hvert ble valthorn hovedinstrumentet. Hun er også elev ved Heimdal videregående skole. Under talentkonkurransen skal hun framføre tredje sats av Mozarts hornkonsert «Romanze».

Bendik Landsem startet på fiolin som 6-7-åring, og har spilt i flere band. Som elev ved Heimdal videregående skole har han elbass som hovedinstrument. Han framfører «Sir Duke».

Ingrun Losen Moholdt begynte som elev ved kulturskolen da hun var fire år, og hun har vært innom flere fag. Nå prioriterer hun piano og sang, og hun er elev ved Orkdal videregående skole. Hennes låt er «Har du fyr».

Johannes Konstad Brevik startet på førskoletilbudet i kulturskolen, og har spilt elgitar i mange år – deriblant i band. Han er elev ved Heimdal videregående skole, og skal framføre «The Chicken» under talentkonkurransen.

Ungdomspreg

– Dette er ikke en solistkonkurranse for korpsfolk, og korpset ønsker å vise seg fram for ungdom. Erfaringa fra Flå musikkorps er at det yngler, og vi ønsker rekruttering av ungdom til janitsjarkorpset. Mange unge gir seg når de er blitt for gamle for kulturskolen, og vi ønsker å motivere dem til å fortsette, sier Trotland.

Trotland trekker også fram at korpset får prøve seg på uvante melodier og komponister, og han nevner Led Zeppelin og Duke Ellington. At korpset har en slik talentkonkurranse med ungdommer, er blitt lagt merke til andre steder i landet, forteller Trotland.

Vinneren av talentprisen vil få tilbud om å opptre på andre konserter Melhus janitsjarkorps har, og Trotland forteller at vinnere har opptrådt under 17. mai-konserten, høstkonserten og julekonserten.

– Vi håper at det kommer mange til konserten på lørdag. Det er gratis inngang for unger under 12 år og for dem som spiller i korps, sier prosjektleder Jim Andre Stene i janitsjarkorpset.

Støtte

Salgssjef Anne Hakvåg i Melhusbanken synes det er bra at Melhus janitsjarkorps satser på ungdom, og hun peker på at korpset gjør en innsats for å vise fram talenter.

– Konserten er en måte for banken å vise fram bankens verdigrunnlag, opplyser Hakvåg.

For korpset betyr støtten fra banken at det er mulig å gjennomføre konkurransen, opplyser Trotland i janitsjarkorpset.