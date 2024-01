Der er det sprint fri teknikk og 20 kilometer fellesstart i samme stilart på programmet.

– Vi har holdt igjen på mengde og hardøkter, rett og slett for at Anne Kjersti skal sikre seg den gode overskuddsfølelsen hun vet hun trenger for å prestere. I stedet for å gå halvdårlige verdenscuprenn, trener hun nå rolig og etter hvert vil hun supplere med hardøkter. Derfor har vi valgt at hun står over Goms. Planen er at Anne Kjersti får tilbake godfølelsen og presterer bra i februar og mars, sier landslagstrener Sjur Ole Svarstad til Adresseavisen.

Kalvå har hatt en variabel sesong. Tidvis har hun trøblet med helsen, og hun hoppet av Tour de Ski foran de to avsluttende etappene i Val di Fiemme.

Hun gikk heller ikke åpningsrennene på Beitostølen, og måtte også stå over et av verdenscuprennene i Trondheim før jul.

På Beitostølen ble hun forkjølet. Det ble hun også etter Tour de Ski.

Landslagsledelsen jobber for at Lundamo-løperen skal være tilbake i verdenscupen i Canada og USA i februar.