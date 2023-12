Lørdag spiller Leik hockey 4. divisjonskamp mot Rosenborg på uteisen på Korsvegen. Kampen sendes direkte på Trønderbladet klokka 15.

Det loves god underholdning fra Hølonda, men helt NHL-stemning blir det ikke. Det er nemlig ikke lov å takle, dermed blir det også lenger mellom slåsskampene.

– Det er like greit at det ikke er lov å takle, for det er ikke alle som har spilt i divisjoner der det er lov. Det blir ikke mye slåsskamper, men litt temperatur må man regne med, sier Sigurd Eid, en av lagets to oppmenn.

Tilbud for alle

Eid er en av de som har spilt på et litt høyere nivå. 20-åringen sist sesong for Nidaros U20, men ble nå for gammel. Spranget opp til a-laget i 1. divisjon ble stort.

– Det var for tøff konkurranse. Med så få lag og dårlig tilbud i Trøndelag, så va alternativet Leik. Det blir enten eller.

Utebanen på Korsvegen er arena for lørdagens kamp. Foto: Gunn Heidi Nakrem

For på Leik er det lav terskel for å komme med på laget. Per i dag teller seniorene 15 spillere i alderen 16–30 år.

– 4. div er fint for både de som har spilt i toppdivisjon tidligere, og de som ikke har gått så mye på skøyter. Det er bare å slenge seg med for de som vil, det er med alt fra spillere som nesten ikke har gått på skøyter til de som har spilt i 1. divisjon. Blant annet har Runar Sørholt Vehn, Sivert Stubsjøen og Kjetil Hage spilt for Rosenborg.

Godt oppmøte på kamp

På Korsvegen er det utebane, noe som gjør hockeysatsingen vær-sensitiv. Banen er best når temperaturen ligger rundt 0 til minus fem grader. Når det nærmer seg fem plussgrader går isen i oppløsning og når det blir veldig kaldt blir den porøs.

I tillegg er også oppmøtet blant spillerne væravhengig.

– Vi er stort sett tre fulltallige rekker på kamp, men på trening har vi kanskje vært 10 spillere i gjennomsnitt. Vi trener to ganger i uken, men det har vært kaldt, så det har vært bare akkurat med spillere, sier Eid.

K S U T P Mål + Mål - 1 Atlantic Icebreakers/Firefighters 6 5 1 0 11 91 21 2 Wing Allianseidrettslag - Ishockey 5 4 1 0 9 44 13 3 NTNUI 6 4 0 2 8 46 32 4 Astor 6 3 0 3 6 37 48 5 Rosenborg IHK/Hommelvik 5 1 0 4 2 29 38 6 Leik IL - Ishockey 4 0 1 3 1 15 44 7 Tiller IL - Ishockey/Brundalen/Hippos 6 0 1 5 1 16 82

Leik har spilt fire kamper så langt denne sesongen, og det kan vel trygt hevdes at det er underholdende å se på. Første kamp mot Astor endte med 11–1-tap, mot Tiller ble det 5–5, mens de gamle stjernene på Atlantic Icebreakers vant 18–3. Sist helg ble det 6–10-tap mot NTNUI.

Etter jul deles serien i to, hvor de fire beste møtes i egen pulje og de tre dårligste møtes.

– Vi vet vi ikke har sjanse til å vinne den beste pulja. Så ambisjonen vår er å komme i den dårligste pulja, det klarer vi, og deretter vinne den.

God stemning

Eid lover god stemning for publikum på Korsvegen lørdag. Bålpanna fyres opp og kiosken er åpen når Rosenborg IHK/Hommelvik kommer på besøk.

– Det er fint å se hockey fra sidelinja, men publikum må følge med, sier han.

Det er nemlig bare et vanlig vant langs langsidene på banen.

– De som ser på må være litt obs, en puck kommer fort, sier han.

For den som ikke har nerver nok til å følge med fra sidelinja, blir det mulig å se kampen på Trønderbladet fra klokka 14.45 lørdag.