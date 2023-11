Foto: Privat/Erik Eikebrokk

Årets lag kvinner: «Scoret 20 mål på 19 kamper og ble toppscorer. Fremtiden er lys»

Fotballsesongen er over også for kvinnene. Sokna vant nesten serien, Budal gjennomførte sesongen og Gimse/Melhus/Gauldal-lagene havnet midt på tabellen. Disse 18 spillerne har fått plass på Trønderbladets drømmelag for 2023.