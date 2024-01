Anne Kjersti Kalvå kom seg til semifinalen i sprinten i Tour de Ski onsdag, og dermed fikk hun med seg verdifulle bonussekunder til torsdagens jaktstart.

– Det var en skikkelig kul opplevelse. Jeg tar med meg positive opplevelser fra sprinten, og så håper jeg formstigningen fortsetter, sier lundamosbyggen til Trønderbladet.

– Sprint i fri teknikk er ikke min beste distanse, men kanskje jeg er blitt sprinter nå, sier hun lattermildt etter en god opplevelse i fjerde etappe av Tour de Ski.

Kalvå skyter inn at det har vært fint å kjenne at kroppen har gitt gode svar etter de siste skirennene.

– Formen er fortsatt ikke helt rå, men den er på bedringens vei. Det går bedre dag for dag, og da føler jeg at jeg har noe i Tour de Ski å gjøre, legger hun til

– Blir overkjørt bakfra

Kristine Stavås Skistad ble nummer to da Linn Svahn sikret seg seieren i Tour de Ski-sprinten i Davos onsdag.

Skistads vei til finalen var imidlertid ikke bare enkel. I semifinalen oppsto det en situasjon som førte at Emma Ribom gikk i bakken og røk ut. TV-bildene viste at skiene til Skistad berørte Riboms i den siste svingen, men juryen så ingen grunn til å straffe den norske sprintprofilen.

– Jeg opplever at jeg blir overkjørt bakfra. Da er det ikke lett å holde seg på beina, sa Ribom i pressesonen.

Skistad og Mathilde Myhrvold var norske deltakere i en finale med tre svensker og én amerikaner. Der var til slutt Svahn sterkest og tok seieren foran Skistad og Jessie Diggins. Myhrvold endte på sjetteplass.

Svahn vant også den første sprinten i Toblach. Da foran Jonna Sundling og Skistad.

Kristine Stavås Skistad. Foto: Terje Pedersen / NTB

Sjokkexit

Verre gikk det for Sundling onsdag. Hun var raskest i prologen, men rennet endte i fiasko. Hun røk ut i kvartfinalen etter å ha blitt nummer tre i sitt heat.

– Det er kjedelig. Jeg skyter meg selv i foten. Jeg burde ha satt opp farten mer mot slutten, sa Sundling til Viaplay.

Skistad hopper av Touren etter onsdagens sprint. Det gjenstår bare distanserenn.

Tjuvstart

Kristin Austgulen Fosnæs og Astrid Øyre Slind røk ut i kvartfinalen. Slind pådro seg et gult kort for tjuvstart i sitt heat.

– Jeg skulle gjerne vært i semi. Det var veldig unødvendig med et gult kort og, så det var to dritting. Jeg trodde jeg skulle ha stavene foran porten. I stedet for å bare si at jeg skulle ha stavene bak så fikk jeg tjuvstart og gult kort. Det var litt kjedelig, sa Slind etterpå.

– Det kan endre taktikken for i morgen, fortsatte hun.

Weng ute i prologen

Heidi Weng kom seg ikke videre fra prologen i Davos. Hun holdt blant annet på å falle og fikk sitt løp spolert.

– Da ble jeg jævla irritert på meg selv. Det var så typisk. Kunne jeg ikke ha hatt litt stang inn for en gangs skyld? Sist gang ble jeg akkurat nummer 31, og nå skjedde dette. Det er litt nedtur, sa Weng etterpå.

Torsdag skal det gås 20 kilometer jaktstart i klassisk stil. Touren avsluttes i Val di Fiemme søndag.

Lotta Udnes Weng og Silje Theodorsen har stått av Tour de Ski.