Idretten kan få økt kommunalt tilskudd

Sport

Anleggsfondet for idrett i Melhus er på 3,5 millioner kroner, og det vil ifølge rådmannen ikke rekke langt om framtidige ønsker fra idretten skal oppfylles. Rådmannen viser i et saksframlegg til utvalg for helse, oppvekst og kultur at rådmannen er kjent med at kunstgressbaner i Melhus kan ha behov for rehabilitering for 30 millioner kroner. I tillegg har Gimse IL ifølge rådmannen, lagt inn et anslag på seks millioner kroner i støtte til det nye klubbhuset på Brekkåsen.