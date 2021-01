Fotballkretsen med nye retningslinjer på tirsdag - barn får trene som normalt

Sport

Etter at regjeringen mandag kom med nye smittevernsrestriksjoner, vil også idretten ta grep for å komme med nye retningslinjer. NFF Trøndelag opplyser at de er i gang med jobben.

- Det som alltid vil gå minst én virkedag fra Regjeringens pressekonferanser til idretten/fotballen greier å omsette generelle formuleringer til idrettsspesifikke retningslinjer. Vi ber derfor klubbene følge med på fotball.no i morgen, samt følge oss på Facebook for endelig oppdatert informasjon i morgen, skriver NFF Trøndelag i en pressemelding på Facebook.

Foreløpig ligger det an til at barn og unge kan trene normal fotballaktivitet med kontakt, men siden NFF vil bruke ett døgn på å kvalitetssikre helheten rundt treningsaktiviteten så kan normal trening tidligst tas opp etter at NFF/NFF Trøndelag har bekreftet dette.

De som har fylt eller fyller 20 år i 2021 faller inn under kategorien unge og kan da trene med kontakt. Voksne kan tren,e men da med god avstand på minst én meter.

Det kan fortsatt ikke spilles kamper, cuper og turneringer, og det er foreløpig ikke avklart om det kan trenes på tvers klubber (hospitering, spillerutviklingstiltak i regi av krets o.l.).