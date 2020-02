Nøkkelspiller forlater Melhus i sesonginnspurten

Sport

Torbjørn Eide har med sin erfaring, rutine og mange mål vært en svært bidragsgivende faktor til Melhus sin suksess-sesong i 2.divisjon. Den tidligere Elverum-spilleren ble toppscorer for klubben med ni scoringer i sin siste kamp hjemme mot Charlottenlund 2 for snart to uker siden.