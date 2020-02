Publikumsrekord til tross: - Det ble litt glissent utover søndagen

Sport

I helgen ble den 26. utgaven av Gauldalscupen arrangert i Størenhallen. På lørdag kunne NTNUI ta med seg vandrepokalen hjem etter å ha vunnet turneringen for tredje gang, mens Trønder-Lyn ble historiske da de vant herreklassen for første gang søndag. I finalen ble det 1-0 over Gauldal foran glisne tribuner.