To melhuskusker med V75-triumf

Sport

I løp 5/V75-3 var den første melhusseieren et faktum. Take It Easy har adresse Oksvoll og er sånn sett ingen lokal traver, men kusken er lokal. Arve Sjoner har flere oppsitt bak seksåringen, han har også en seier å vise til fra november. På en for dagen noe tung Leangen-bane kusket Sjoner vallaken inn til dens desidert største seier pengemessig, idet førstepremien i det 2140 meter lange autostartløpet var på 40.000 kroner.