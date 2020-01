Lite snø og vatn i løypa stoppet Flårennet

Sport

Tidligere i uka så det lyst ut for Flårennet. Snøen glitret i lysløypa på Fremo og sporene var oppkjørt. Men regn og mildvær over ti grader smeltet det meste. Deler av løypa ble liggende under vatn. Arrangørene i Flå idrettslag måtte avlyse, til tross for snøvarsel mot slutten av uka.



- Dessverre ble det for bløtt for oss. Det var trasig, men sånn er det, sier rennleder Thomas Holthe.



Det er fire år siden sist Flårennet ble avlyst. I 2014 ble skistadion i Hauka benyttet.



- Var det aktuelt å flytte rennet i år?



- Nei, egentlig ikke. Det er ressurskrevende å flytte, så vi så ikke muligheten i år, sier rennlederen.



Han tror ikke det blir nytt renn seinere i vinter heller. Det er tettpakket med renn utover vinteren, ifølge Holthe.



Antall påmeldte nærmet seg ett hundre.



- Flere lå nok på været for å se hvordan forholdene ble. Vi har hele tida ment at det var en viss risiko for avlysning, slik januar ble. Nå får vi bare håpe at det kommer snø og kulde sånn at vi kan holde lysløypa åpen utover vinteren, sier Thomas Holthe.