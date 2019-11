Ny fjerdeplass for Graabak

Sport

Jarl Magnus Riiber hadde full kontroll i langrennssporet lørdag og vant sitt andre strake kombinertrenn i verdenscupen i finske Ruka.

22-åringen gikk ut på den 10 kilometer lange langrennsdelen med elleve sekunders forsprang ned til annenmann, landslagskompis Espen Bjørnstad. En annen nordmann, Jens Lurås Oftebro startet langrennet på tredjeplass.

Ingen var uansett i nærheten av å true Riiber, som dermed har fått en perfekt start på verdenscupsesongen med to seire av to mulige. Kombinertsportens store ener gikk i mål til en klar seier. Han vant med 48,8 sekunder.

– Jeg gikk aldri i kjelleren. Jeg prøvde å få en god opplevelse, en rolig start på rennet og gå meg litt inn i det etter hvert, sa en fornøyd Riiber til NRK.

Leder sammenlagt

Med seieren lørdag øker dermed Riiber samtidig sin ledelse i minitouren i Ruka som avsluttes søndag.

– Jeg har masse krefter igjen, sa 22-åringen om morgendagens renn.

Tyske Vinzenz Geiger kom sterkt bakfra og spurtet inn til annenplass foran Oftebro. Det norske talentet tok dermed sin andre tredjeplass på to dager og sørget samtidig for at det ble to nordmenn på pallen.

– Det var utrolig gøy. Det var over all forventning, sa Oftebro.

God start på sesongen

Espen Bjørnstad ble nummer fire og Jørgen Graabak nummer fem.

Norge fikk en glimrende åpning på verdenscupsesongen i kombinert da de sikret firedobbelt seier i fredagens konkurranse. Jarl Magnus Riiber var raskest. Bak fulgte Espen Bjørnstad, Jens Lurås Oftebro og Jørgen Graabak. Lørdag ble det mer jubel.

Forrige sesong var Jarl Magnus Riiber helt suveren. Han vant verdenscupen sammenlagt og tok to VM-gull i Seefeld, ett individuelt og et som en del av Norges stafettlag.

Storebror Harald Johnas Riiber ble nummer 16 lørdag. Espen Andersen kom i mål som nummer 19, mens Einar Lurås Oftebro endte på 26.-plass.

Fredag kom Graabak på fjerdeplass.