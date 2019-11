Rekordtidlig åpning i Vassfjellet

Sport

16. november ble årets åpningdag for skisenteret i Vassfjellet. Man må helt tilbake til 80-tallet for å finne tidligere sesongstart. Og siden man begynte med kunstsnø er dette den tidligste åpninga i historien.

Tre heiser åpnet

Det er Koslia og de to barnebakkene Vasseland og Lekelia som er åpen, og slik blir det kommende helg også. Parken jobber på spreng med å produsere snø i de andre bakkene, og opplyser at det kalde været har vært utmerket for snøproduksjon. Underlaget med frost i bakken lover også godt for en lang sesong. Vinterparken har dessuten investert i nye snøkanoner, slik at anleggets kapasitet er økt med 25 prosent.

Vassfjellet Vinterpark opplyser at det er cirka en halv meter kunstsnø der det kjøres nå. På toppen er det 10-15 centimeter natursnø.

Bare for sesongkort

Foreløpig er det kun de som kjøper sesongkort som har adgang i bakkene. Dette er av kapasitetshensyn. Busstilbudet fra Trondheim er heller ikke i gang.

Daglig leder Eirik Sem sier det er avhengig av været når flere bakker kan åpnes. Uten natursnø kan det gå flere uker. Foreløpig er det bare åpent i helgene, og det er heller ikke avgjort når det åpnes for salg av dagskort.

Kjemperespons

- Vi har hatt en knallåpning, og det var stor stemning på åpningshelga. Salget av sesongkort har vært fantastisk, og vi begynner å nærme oss det maksimale antallet på tre tusen kort, sier Eirik Sem.

I fjor høst overtok alpinavdelinga i Sportsklubben Freidig skisenteret i Vassfjellet. De kuttet prisene på heiskort og fjernet parkeringsavgifta. Dette gav suksess for parken, og skikjørerne strømmet til. Det er planer for stolheis i Vassfjellet, men det er ikke klart når denne kommer. Til årets sesong har det blitt bedre belysning, da det er montert nye LED-lys i store deler av bakken. Parkeringsplassen er også utvidet med 100 plasser.

Fjoråret var også en god sesong for Vassfjellet Vinterpark, og de kunne holde åpent helt til 22. april.