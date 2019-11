Liv Randi ble årets kvinnelige trener i Trøndelag

Sport

Kvinnelige trenere er ganske sjeldne i fotball, men Liv Randi sier mange gjør en god jobb.

- Det er mange som kunne ha fortjent denne prisen, men det var artig å få en slik påskjønnelse.

Liv Randi fikk tildelt diplom, glassvase, blomster og ære under Trøndersk fotballseminar lørdag 9. november.

Kretstrener

Liv Randi er fortsatt trener for laget til sønnen, seks år etter at hun begynte. I tillegg er hun trener for kretslaget til Jenter 13 år.

Daglig leder i NFF Trøndelag, Jan Roar Saltvik, sier Liv Randi er en rollemodell i trøndersk fotball.

- Hun gjør en flott jobb, både på fotballaget i Melhus og på kretslaget for jentene. Hun er én av få kvinner som satser på trenerjobben, blant annet ved å ha gjennomført B-kurs. Hun går inn for oppgaven med stor dyktighet og inspirasjon, sier Saltvik.

Kvinnelig kompetanse

Han sier at stadig flere kvinner tar kurs for å bli fotballtrenere. Det synes han er ei god utvikling.

- Mange kvinner sitter på stor kompetanse som vi kunne ha dratt nytte av. Jeg tenker både fotballteknisk og mellommenneskelig. Vi burde hatt flere som Liv Randi, sier lederen i trøndersk fotball.