Fire nye Aune-mål avgjorde trolig kampen om toppscorertittelen

Sport

Trønder-Lyns angrepstalent Oliver Aune sto bokført med 16 mål på 15 kamper før torsdagens hjemmekamp mot Rindal. Etter fire nye fulltreffere og 8-1 seier, er nå Aune oppe på 20 scoringer. Når to kamper gjenstår av serien skal mye gå galt for at ikke Trønder-Lyn-spilleren stikker av med toppscorertittelen i avdelingen.