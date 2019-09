Gauldal FK etter sitt første opprykk: - Vi skal være et topplag i 5. divisjon

Sport

Ganske nøyaktig fire år etter at Flå, Lundamo og Hovin slo seg sammen til Gauldal FK, kunne klubben feire sitt aller første opprykk. Med 10-1 over Os/Nansen i Nord-Østerdal, er laget klar for opprykk fra 6. divisjon. Glemt er de tre mislykkede forsøkene.