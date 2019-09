Formtoppet Melhus nådde magisk poenggrense

Sport

Etter en svak periode i sommer med fem strake nederlag var plutselig Melhus involvert i bunnstriden for en stakket stund, men fire strake seire og tolv av tolv mulige poeng gjør at laget nå trolig har berget plassen i 3. divisjon allerede. Med 5-1 seieren over Orkla hjemme i Gruva søndag ettermiddag, tror Melhus-trener Håvard Lium at lagets 30 poeng bør holde til ny kontrakt.