Gimsejente er igjen tatt ut til nasjonal talentsamling

Det er ikke første gangen Kari Hoøen fra Gimse er med på Equinor Talentleir. 14-åringen var også med på samlingen tidligere i år.

På J14-nivå er det tatt ut to sidestilte tropper. Talentleiren er siste steg før et eventuelt landslagsuttak.

- Noen er her for første gang, mens andre er på vei til sin tredje samling i Porsgrunn. Felles for alle er at de er vurdert til å være blant landets aller største talenter. De har overbevist mange på veien for å bli tatt ut, og vi har tatt ut disse spillerne fordi vi mener de har noen egenskaper som på sikt kan gjøre de til en av «morgendagens helter», sier fagansvarlig for landslagsskolen i NFF, Håkon Grøttland.

- Talentleiren er en viktig arena med tanke på spissing og finsikting inn mot landslag, men først og fremst skal det være en inspirasjonsarena. Forhåpentligvis gir en slik samling spillerne et ekstra «boost» og viktig læring som de tar med seg hjem i klubbhverdagen sin, avslutter Grøttland.

