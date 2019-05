Jakter på stolper i Melhus sentrum

Sport

I flere år har Strandvegen barnehage detatt på turorientering i Melhus sentrum. De benytter et tilbud som heter "Grønne turer", spesielt utviklet for barnehager, eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er o-avdelinga i Melhus IL som står bak. 30 stolper er inntegnet på kart, halvparten på hver side av Gaula.

Stor iver

Det er en bokstav på hver stolpe, og stor iver for å finne posten, forteller Mona Sandvei, barne- og ungdomsarbeider ved Strandvegen barnehage.

- Bokstavene skriver barna inn på et kodeark, så det er litt læring i dette også. Noen fatter interesse for kartet, og forstår litt om hus og detaljer, forteller Mona.

Ungene er vant til å gå på tur, og har refleksvester og orden i rekkene.

- Noen steder får de lov til å springe, og da er det om å gjøre og være først til å finne stolpen. Vi har kosa oss veldig med dette opplegget, og det er vanskelig å få ungene med tilbake til barnehagen når vi avslutter runden, sier Mona Sandvei.

Dette er den nye sjefen på Singsås - Jeg gleder meg til å bli kjent med en ny barnehage, sier Eva Amtoft.

Smokk og rullator

O-avdelinga i Melhus IL har drevet med turorientering i flere tiår, men utviklet de grønne turene for fire-fem år siden. Ikke alle greier å ta seg fram i terrenget, og da får de godkjent turorientering kun med de grønne turene i sentrum.

Eivind Bakk er leder i o-avdelinga, og forteller at rundt 40 personer deltar på turorientering i løpet av en sommer. Strandvegen er den første barnehagen som har vært med. For 2018 ble de trukket ut som årets turorienterer, og mottok diplom denne uka.

- Vi håper å få med flere barnehager i år. Tilbudet er gratis, og passer godt for mindre unger. En barnehage kan dele ungene i mindre grupper, og fullføre på den måten, forteller Eivind Bakk.

- Årets stolper kom på plass for litt over ei uke siden, og står ute til midten av september. De grønne løypene er godt tilrettelagt både for smokk og rullator, mener Eivind Bakk.