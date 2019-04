Hederspris til Marit Bjørgen: - Hun er den største av alle

Sport

Hedersbevisningskomiteen i kretsen har gitt Marit Bjørgen æresmedlemskap for sin innsats i skisporet. Petter Northug og Magnus Moan har fått samme utmerkelse.

Æresmedlemskap er kretsens høyeste utmerkelse. Det tildeles et medlem av lag i kretsen som har nedlagt en særlig stor og verdifull innsats for skikretsen, enten gjennom idrettslig innsats eller på en spesiell måte ellers som har fremhevet seg i arbeide for sørtrøndersk skiidrett. Aktive utøvere kan først få denne utmerkelsen etter endt karriere.

I begrunnelsen står det:

Allerede som ungdoms- og juniorutøver viste Marit Bjørgen at her kunne det være en framtidig skiutøver av internasjonal format. Marit plukket medaljer både i hovedlandsrenn og junior-NM. Unødvendig å si at her ante en konturene av en meget måldrevet utøver. Marit gikk rett fra landslaget for junior til landslaget elite for senior i 2001.

Marit startet den internasjonale mesterskapskarrieren, som etter hvert viste seg å bli både lang og meget innholdsrik, med OL-sølv i stafett i Salt Lake City i 2002, og ble første gang verdensmester i 2003 i Val de Fiemme. Hennes skikarriere endte til slutt med hele 8 OL-gull, 4 sølv, og 3 bronsemedaljer, og ble med det tidenes mest vinterolympier. I VM- sammenheng har Marit 26 medaljer hvorav 18 gullmedaljer. Hun vant Tour de Ski i 2014/15. Videre har Marit hele 114 verdenscupseirer, vunnet sammenlagt 4 ganger.

Det sies om Marit at hun er den største av alle, ikke bare fordi hun er best, men fordi hun står for vesentlige verdier i flere sammenhenger, og er et forbilde for alle, voksne som barn og ungdom.

Hun har framstått som en strålende ambassadør for skiidretten og idretten generelt, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Fra før av har Bjørgen blant annet fått prisene Holmenkollmedaljen (2010), Olavstatuetten (2003), Sportsjournalistenes statuett (2005), Sør-Trøndelag fylkeskulturpris (2012), Årets trønder (2018) og Idrettsgallaens hederspris (2019).