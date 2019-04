RBK Fotballskole kommer tilbake til Melhus

Sport

10. - 12. mai er det klart for en ny runde med RBK Fotballskole i Gruva på Melhus. Fotballskolen arrangeres i samarbeid mellom Rosenborg Ballklub, SpareBank1 SMN og Melhus Fotball.

RBK var godt fornøyd med fjorårets utgave. I evalueringa skrev de blant annet:

«Sportslig sett var fotballskolen på Melhus årets beste RBK Fotballskole. Klubbtrenerne gjorde sitt til at kvaliteten var veldig bra, og gruppelederne gjorde at det var mer enn nok instruktører per deltaker. Banefasilitetene ble også tatt i bruk på beste måte, med god plass til de eldste, og 3v3 for de minste.»

- Gode tilbakemeldinger forplikter. Vi satser på å arrangere en minst like bra fotballskole i år, sier Lars Erik Sira i arrangementskomiteen til Trønderbladet.

Selv om fotballskolen arrangeres av Melhus Fotball er den åpen for alle. Spillere som vil delta må være født fra 2011 til 2006.

- Vi ser gjerne at spillere fra naboklubbene også deltar. Spillerne som deltar på fotballskolen vil få ei bra helg både sportslig og sosialt, forteller Sira.

Påmeldingsfristen til arrangementet er 30. april.

