Seriemesteren fikk tøffere motstand enn forventet

Sport

Melhus/Gimses håndballherrer sikret seriemesterskapet i 3.divisjon forrige helg og sesongens tre siste hjemmekamper handler bare om æren for Asle Hårsakers ubeseirede mannskap. I lørdagens hjemmekamp mot tabellfirer Ørsta måtte Melhus/Gimse virkelig slite for de to poengene.