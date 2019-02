Melhus/Gimse tapte bunnoppgjøret

Sport

Melhus/Gimses håndballdamer i 2. divisjon sto bokført med én seier og 15 tap på 16 kamper før laget søndag tok turen nordover og møte med nestjumboen Levanger. Lagets eneste seier kom i hjemmekampen mot nettopp Levanger da lagene møttes i Melhushallen i høst og seier var helt nødvendig dersom laget skulle ha et lite håp om å kunne berge plassen i 2. divisjon.

Lang vei opp

Slik skulle det derimot ikke gå. Etter søndagens 18–24 tap i Trønderhallen er avstanden opp til Selbu på trygg grunn nå åtte poeng når kun fem kamper og ti poeng gjenstår å spille om for Melhus/Gimses del. Stillingen ved pause i søndagens oppgjør var 12–7 til Levanger.

Toppscorer for Melhus/Gimse i søndagens nederlag var som så mange ganger før denne sesongen Maria Keiserås Haugen. Den Storhamar-aktuelle strekspilleren noterte seg for åtte fulltreffere for tabelljumboen, mens Kristin Langlete var nærmest med sine tre.

Kampen ble sett av 200 tilskuere på Levanger.

Neste mulighet for å ta poeng for Melhus/Gimse er førstkommende onsdag. Da venter Sverresborg på bortebane.

Opprykkskampen i avdelingen har utviklet seg til å bli en duell mellom Byåsen Bredde og Utleira. Førstnevnte står med 31 poeng, mens Utleira jager poenget bak og har i tillegg én kamp mindre spilt.

Øvrige resultater søndag:

Sverresborg – Gjøvik HK 29-27

Storhamar 2 – Utleira 15-24

