Magnus Stensås på pallen i Norgescupen

Fredag til søndag ble det arrangert norgescup for seniorer på Jervskogen skiarena i Hommelvik. Flere utøvere fra vårt distrikt stilte til start.

Magnus Stensås gjorde det best av våre lokale løpere. På søndagens femtikilometer i klassisk stil ble han nummer tre, 32,3 sekunder bak vinner Johan Hoel. Mikael Gunnulfsen tok andreplassen.

Tydal IL-løperen gjorde det ikke like bra på fredagens sprint. Her tok han bare nummer nummer 41. Stensås sto over tikilometeren i fristil på lørdag. Stensås ligger nå som nummer seks i sammendraget i Norgescupen.

Flere lokale resultater

Fredrik Riseth gikk også norgescuprennet i Hommelvik. På sprinten ble han nummer 21. I fristilrennet gikk han i mål på en 28. plass. Han fullførte ikke søndagens klassiskrenn.

Sivert Grøtan Eriksen gikk inn til en 33. plass på sprinten fredag. På søndagens tikilometer ble han nummer 67.

I dameklassen deltok Lone Johansen. Hun ble nummer 31 på spriniten. På lørdagens femkilometer ble melhusjenta nummer 24. Søndag gikk hun inn til en 20. plass på tikilometeren.