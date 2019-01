Jørgen Graabak på pallen på hjemmebane

Sport

Jørgen Graabak sørget for at det for annen dag på rad var to nordmenn på seierspallen i verdenscupen i kombinert i Granåsen.

Etter tiendeplassen på lørdag kunne melhusbyggen endelig innta pallen på hjemmebane.

Graabak gikk ut som nummer ni etter hopprennet, men hentet inn konkurrentene foran ham i skisporet.

Jarl Magnus Riiber vant rennet og tok sin åttende verdenscupseier for sesongen. Tyske Vinzenz Geiger ble nummer to.