Olaus Skarsem klar for Ranheim

Det ble klart etter at Olaus Skarsem (20) tirsdag signerte en utlånsavtale med Ranheim. Rosenborg-spilleren spiller for eliteserie-rivalene ut 2019-sesongen.

Etter å ha signert sin første A-lagskontrakt med seriemesterne, fikk midtbanespilleren bare tre kamper for RBK i 2018, på tilsammen 45 minutter. Nå håper han på adskillig mer spilletid for fjorårets overraskelseslag i Eliteserien.

- Fulgt han i lang tid

- Det blir veldig bra. Olaus er en spiller vi har fulgt i lang tid i RBK. Han kan spillet ganske godt, gjennom Salmar-akademiet, sier Ranheims suksesstrener Svein Maalen om indreløperen.

I fjor tok Maalen Ranheim til en sterk 7. plass, til tross for at de aller fleste (minus fire spillere) aldri hadde spilt så mye som et minutt i Eliteserien. Nå er Skarsem i samme situasjon, men Maalen tror melhusbyggen kan bli bra.

- Kan dra av folk

- Han har spilt mange kamper for RBK 2 og er i en fin alder. Han har kommet såpass langt modenhetsmessig, at han kan ta nivået. Men han må jobbe hardt hver dag og holde seg skadefri. Det tar tid å spille seg inn på et lag, sier Maalen, som beskriver 20-åringen slik:

- Bra offensivt, bra med ball. Flink i trange områder. Skape gjennombrudd. Kan dra av folk. Han skal utvikle seg videre hos oss, og spille seniorfotball på høyt nivå, sier Ranheim-sjefen.

Utlånet betyr også at han gjenforenes med barndomskompisen Ola Solbakken, som kom til Ranheim etter at han var ferdig som juniorspiller i RBK etter 2017-sesongen. Sammen vant S-ene to gutte-NM (2013 og 2014) og ett juniormesterskap i 2015.

- Får mer spilletid her

- Vi kan maks være ett år fra hverandre, spøker Solbakken.

- Jeg har sagt at det bare er lurt for han å komme hit. Han kunne dratt andre plasser og, men det er lurt å komme hit. 4-3-3, han er trønder og nå som (Kristoffer) Løkberg har dratt, er det en mer ledig plass. Han får mer spilletid her enn i Rosenborg, legger han til.

Det har ikke lykkes oss å komme i kontakt med hovedpersonen selv.

