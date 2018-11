 -Litt vemodig at sesongen er slutt

Sport

Søndag startet kantspilleren fra Melhus sin femte eliteseriekamp på rad da Ranheim tapte 1-2 mot Tromsø i årets siste hjemmekamp.

Ola Solbakken har slitt med skader og sykdom gjennom årets Ranheim-sesong, men i høst har han holdt seg frisk og skadefri og fått tillit av trener Svein Maalen. Søndagens start var den fjerde strake for vingen, som måtte bytte plass fra høyreving til venstreving tidlig i kampen da lagkamerat Eirik Tønne pådro seg ei lårhøne og måtte forlate banen allerede før kvarteret var spilt.

-Jeg føler at det går ganske bra fra for min del, selv om det naturligvis aldri er noe gøy å tape kamper. Vi får mye rom i dag, så det er synd at vi ikke klarer å utnytte det og straffe dem bedre, sa en litt skuffet Solbakken etter kampslutt på Ranheim søndag kveld.

Ola Solbakkens første seier i Eliteserien Alle gode ting er tre for melhusbyggen

-Kamp om plassen

Ranheim har rullert på høyrekanten i hele år. I de fire siste kampene har Solbakken grepet sjansen og spilt seg til fast plass, men han er langt i fra trygg på at han har erobret den ene kantplassen i klubben permanent.

- Føler du at du er inne i elleveren nå?

-Langt ifra. Det er tøff kamp om plassene på laget, og kanskje spesielt i min posisjon på høyrekanten. Det er gøy å få tillit, svarer Solbakken.

- Litt kjedelig at sesongen er over nå som du er inne på laget?

-Ja, på en måte så er det jo det, selv om både jeg og laget har godt av en liten pause nå. Det har vært en lang sesong, påpeker han.

Spydde

-Jeg har jo slitt gjennom hele våren og sommeren med skader og sykdom. Jeg mistet deler av oppkjøringen og måtte faktisk gi meg allerede på årets første trening grunnet sykdom. Sånn sett har det vært en blandet sesong for min egen del, sier Solbakken som midtveis i 2.omgang av søndagens kamp måtte ta telling.

-Ja. Jeg følte meg litt uvel, men formen er fin, så det er ikke noe sykdom det er snakk om. Jeg måtte brekke meg og etterpå føltes det bra igjen, så da var det bare å kjøre på videre etter det, sier han.

Solbakken ble tatt av banen til fordel for Joachim Olufsen med fem minutter igjen å spille til stående applaus og ble også kåret til hjemmelagets bestemann av en lokal jury.

Kantspilleren har kontrakt med Ranheim ut neste sesong.

Tilbake i startoppstillingen

Torgil Gjertsen startet på benken forrige helg da Kristiansund slo Stabæk på bortebane, men var tilbake i startoppstillingen igjen søndag kveld når Kristiansund slo Brann 3-1 på hjemmebane. Gjertsen spilte 64 minutter på kanten før han ble erstattet av en annen trønder, Bendik Bye.

Høstens store formlag

Kristiansund har vært et av høstens store formlag i Eliteserien og ender uansett utfall av sesongens siste kamp mot Lillestrøm på bortebane 24.november på en imponerende 5.plass på tabellen. Det betyr to plasser opp fra forrige sesongs sterke 7.plass.

Ola Solbakkens Ranheim avslutter sesongen med bortekamp mot Vålerenga i Oslo samme dag. Ranheims eventyrsesong på øverste nivå i norsk fotball ender med alt fra 6. til 8.plass.