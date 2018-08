God tid i dårlig vær

Sport

I fjor slo Mari Gilde Brubakk (28) kretsrekorden i Trøndelag på 100 meter med 11,84. Den raskeste trønderjenta gjennom alle tider på sprinten har ikke lykkes med å senke rekorden denne sommeren. I helgen ble Mari nummer tre på 100 meter under hoved NM i Byrkjelo.

-Jeg er veldig fornøyd både med tid og plassering, oppsummerte hun etter 12,34. Det blåste veldig motvind på sprinten i Byrkjelo hele helgen, og det var et stykke mellom de personlige rekordene.

Ezinne Okparaebo vant sitt 13 gull på de 14 siste årene med 11,86. I fjor deltok ikke norgesrekordholderen på NM.

-De fleste var minimum et halvt sekund bak sine perser og årsbeste. Derfor gjør jeg en meget godkjent sportslig prestasjon her i dag, sier Mari som bor på Melhus. Egentlig er hun fra Malvik.

-Inntil videre har jeg og min samboer Henrik Northug slått oss ned her på Melhus. Han løp også her i helgen, sier hun.

Mari har 11,93 som årsbeste.

-Vi har hatt en fin sommer værmessig, men jeg har vært uheldig med viden på alle mine løp i gode felt og store stevner denne sesongen. Ellers tror jeg det skulle vært mulig å senke kretsrekorden, understreker hun.

Mange medaljer

Dette var Mari sin tredje bronse på 100 meter under Hoved NM. Hun har også sølv på 200 fra noen år tilbake. I helgen kom hun også til finalen på 200 meter.

-Jeg har ikke gull utendørs på NM. På 60 meter inne har jeg seks medaljer. Jeg er vesentlig mye sterkere her kontra mine hardeste konkurrenter, forteller Mari.

Sesongen spolert

Skadelisten er for tiden lang hos de lokale friidrettstalentene. Rakel Bakke (18) sliter med en hofte, og hun løp ikke NM.

-Jeg hadde tidligere et håp om å rekke mesterskapet i Byrkjelo. Det gikk dessverre ikke, sier Rakel som ikke har konkurrert siden junior NM innendørs i mars. Hun var kvalifisert i helgen både på 200 og 400 meter.

-Jeg har en belastningsskade i hoften. Det er bare å innse at sesongen er spolert, sier Rakel som ble nummer fire på 400 meter under UM (NM for yngre) i Bergen i fjor. Hun var da også i finalen på 100 og 200 meter. Året før ble det bronse på 400,

Rakel løper for Oppdal. Lillesøster Nora (15) har landets beste tid på 300 meter hekk i sin aldersklasse denne sesongen. På korthekk er hun nummer tre. Nora skal om 14 dager løpe UM i Overhalla.

Heller ikke Sigrid Bjørnsdatter Walberg (15) har konkurrert i sommer.

-Jeg har også vært skadd. Noen friidrettssesong blir det ikke på meg i år, beklager Sigrid som imponerte da hun vant 800 meter i yngste klasse på junior NM innendørs i vinter. Sigrid konkurrerer for Ranheim.

Anders Nyhus (16) fra Ler blir sammen med Nora de fremste lokale håpene på UM i Overhalla. Selsbakk-gutten var ikke kvalifisert for helgens mesterskap.