To melhuskusker vant løp i Orkdal

På sine siste meritter var Bestbyarsenal naturlig nok skyhøy favoritt for sin kusk Magne Olsen. Trondheimshesten hadde da heller ingen problemer med å innfri sitt tunge favorittstempel.

Ekvipasjen satset framover på et tidlig tidspunkt i løpet og tok seg fram til ledende Kampala. Da Bestbyarsenal så ut til å skulle overta, kom imidlertid M.S. Capisce i tredjespor og tok teten etter cirka 1000 meter. Olsen avventet rolig i dødens til det avgjørende angrepet ble satt inn gjennom den siste svingen hvor M.S. Capisce hadde gitt seg. På oppløpet viste Bestbyarsenal hvem som var klart best – igjen.

- Den er godt grunntrent og voldsomt sterk, uttalte Magne Olsen, som ga uttrykk for at det varmer å få være med i kretsen rundt en slik traver. Dette var sesongens fjerde seier på seks starter.

Bestbyarsenal best igjen Femåringen har vunnet 12 av 31 løp. Langt de fleste av seirene er kommet med Magne Olsen i sulkyen. Mandag ble det ny triumf.

Atle Solhus har vært kusk på Vill Solen etter at hesten gjorde trønder av seg i vår. I Orkdal var han opptatt bak stallhesten Nordlirappen. Han burde valgt Vill Solen, for å si det sånn, da hesten han trener havnet langt nede på lista. I stedet var det Thomas Mjøen som fikk sjansen bak Sola-traveren, en sjanse han tok vel vare på.

Eidshaugdjerven var favoritt, men sto kinkig til i innerspor på dobbelt tillegg. Vill Solen hadde også dobbelt tillegg, men sporet var bedre. Mjøen fikk posisjonen tredje par utvendig. Cirka 900 igjen satte han inn et angrep via tredjespor. Gjennom den siste svingen presset Vill Solen seg til tet, og der ble den til mål. Eidshaugdjerven kom styggfort og ble nummer to.

- Det er en veldig fin hest. Jeg kjente jeg hadde mye å kjøre med, kommenterte Mjøen etter løpet. Han tar gjerne flere oppsitt bak Vill Solen om sjansen byr seg.

Melhusamatøren hadde for øvrig en fin kveld med hele tre andreplasser i tillegg til seieren med Vill Solen, blant annet med familiehesten Kashmir.