Magnus Reiten vant bakkeløp i Ålen

Sport

I helga inviterte NMK Gaula Motorsport til motorhelg i Ålen skisenter. Lørdag ble det kjørt bakkeløp med snøscooter, mens søndag var det bilkjøring med offroad i skibakken.

En av snøscooter-kjørerne som stilte til start var Magnus Reiten fra Singsås. 20-åringen kom til løpet etter at han forrige helg kjørte inn til en niendeplass i Johan Eriksson Invitational i Tänndalen i Sverige.

I Ålen gikk alt så mye bedre for Reiten. I klassen 600 vant han foran Elias Ishoel og Ørjan Aune. I klassen 850 var det Ishoel som tok seieren, mens Reiten kjørte inn til en andreplass. Stian Leinsvang ble nummer tre. Kjøringen ble gjennomført som et klubbløp der to og to førere kjørte mot hverandre i samme trasé opp bakken.

Nå jobber singsåsbyggen med maskin og kropp frem mot VM i Finland 4. - 5. mai.