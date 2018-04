To dager med Marit Bjørgen

Sport

Lørdag skal Marit Bjørgen gå 28 kilometeren i sitt eget Marit Bjørgen-rennet, og arrangøren antyder at det også kan komme skiløpere på riksnivå til dette rennet. Dagen etter kommer Marit Bjørgen til det store barneskirennet, og da blir det storfeiring av både skidronninga og de mange små.

Kan være det siste

– Marit kommer og hun skal gå sitt siste skirenn som aktiv. Dagen etter kommer hun også, og vil dele ut medaljer til ungene som går skirennet. Dette kan være siste gangen Marit Bjørgen-rennet arrangeres ettersom det er andre tider nå. Vi håper at folk kjenner sin besøkelsestid, sier Martin Ree, leder i arrangementskomiteen.

Kommende helg blir det altså rike muligheter til å få være sammen med den store skistjerna som aldri har lagt skjul på at hun er fra Rognes. Rognes IL er da også arrangør av Marit Bjørgen-rennet sammen med Støren sportsklubb.

– Marit Bjørgen har betydd mye for oss, sier Ree.

All aktivitet er lagt til Frøsetmarka skianlegg på Støren. Ettersom det ventes hundrevis og veien opp til skianlegget er smal, har arrangøren lagt til rette for busstransport fra Støren betong begge dager. Ree anbefaler folk å være ute i god tid.

For alle

Lørdag blir det altså skirenn med Marit Bjørgen på startstreken. Løypa Bjørgen går, vil blant annet gå like i nærheten av hjemplassen. Denne gangen ventes ikke Johannes Klæboe og Petter Northug ettersom førstnevnte er på ferie og den andre er på et annet renn. Men Ree ser ikke bort fra at utøvere på elitenivå dukker opp.

I tillegg til konkurranseklassen, blir det trimklasse med og uten tidtaking. Skiløypa prepareres natt til lørdag, og Ree kommer med en henstilling om å ta hensyn til at føret kan være litt bløtt slik at det kjøres minst mulig med snøscooter i løypeområdet. Om det er nødvendig med snøscooterferdsel, ber Ree om at kjørere tar kontakt med enten ham eller Ola Løkken for å unngå misforståelser.

De minste er ikke glemt, og søndag blir det stor familiedag der Marit Bjørgen deler ut medalje til hvert enkelt barn som går skirennet. Arrangementet inkluderer også blant annet showrenn – noe som tidligere har vært svært populært blant publikum. Dessuten blir det underholdning fra scenen med blant annet Charlotte Audestad kommer, og ikke minst hedring av Marit Bjørgen.

Ree opplyser at det legges ned en formidabel dugnadsinnsats for å få gjennomført arrangementet.

– Alt overskudd går uavkortet til idretten, og det er ingen som får noen private kroner, forklarer Ree.