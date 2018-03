Her er 80 prosent av trenerne jenter

Sport

Et av fokusområdene til Tine Fotballskole de senere årene er større jenteandel. Dette har økt i takt med andelen kvinnelige trenere. Mange arrangører melder om minst 40 prosent jenteandel blant deltakere og trenere, skriver Norge Fotballforbund.

Gimse IL er et prakteksempel på den høye kvinneandelen. I området rundt klubben spiller 64 prosent av alle jenter i alderen 6-12 år fotball, og veldig mange av disse deltar også på klubbens Tine Fotballskole.

Om andelen jentedeltakere er høy er ikke andelen kvinnelige trenere noe mindre imponerende. Hele 80 prosent av trenerne er jenter.

- Vi rekrutterer trenere til fotballskolen fra de eldre lagene våre og spesielt fra jentesiden. Mange av disse har treningslære på Melhuus videregående skole, og har orden på øktene, forteller leder av fotballskolen i Gimse IL, Erik Olsen, til NFF.

40 prosent jenter i klubben

Av klubbens nesten 400 spillere utgjør jentene rundt 40 prosent. Klubbens fokuserer på likeverdig tilbud for jentene og guttene i klubben.

- Vi gjør det likt på jente- og guttesiden når vi fordeler treningstider og ressurser. Det medvirker til at vi klarer å beholde jentene og utvikle dem, forteller Olsen.

Andrè Paulsen, fagansvarlig for Tine Fotballskole i NFF, besøkte klubben på fjorårets fotballskole. Han er glad for den store andelen av kvinnelige trenere i Gimse IL. Han håper andre klubber nå kan lære av klubben i Melhus.

- Erfaringen er at jentene er gode pedagoger og trenere, og det trenger vi flere av. Jenter som er trenere får sterkere tilhørighet til klubben, noe som gjør at de fortsetter å spille fotball. Klubbene bør også være bevisst muligheten til å trekke de unge trenerne under fotballskolen inn som trenere og hjelpetrenere rundt klubbens yngre lag, sier Paulsen.

- Gode rollemodeller

Beskrivelsene av de kvinnelige trenerne er også gode. Omsorgsfulle, flinke til å finne på nye tung, gode til å bygge opp deltakerne og gode pedagogiske var noen av beskrivelsene.

- Kvinnelige trenere er fotballfaglig dyktige og gode rollemodeller, som har bidratt til økt antall jentedeltakere på fotballskolen, forteller Erik Olsen.

Ingrid Syrstad Engen og Maiken Bakke er to spillere fra Gimse som i dag spiller i Toppserien for henholdsvis Lillestrøm og Grand Bodø. I fjor tok de begge turen til Tine Fotballskole på Gimse.

- Vi leverer to spillere i året til Toppserien og 1.divisjon. Ingrid Syrstad Engen er en profil som norsk fotball kommer til å se og høre mye om fremover, sier Olsen stolt.