Det norske tremilslaget er klart

Det blir som ventet Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg, Ragnhild Haga og Heidi Weng som går søndagens 30 kilometer klassisk i Pyeongchang.

Det bekrefter presseansvarlig i Norges Skiforbund Gro Eide. De fire utøverne er de samme fire som gikk de to første individuelle konkurransene i OL.

I skiathlon havnet Bjørgen bak gullvinner Charlotte Kalla. Det samme skjedde i 10-kilometeren, men da var det Haga som gikk til topps.

Tilgjengelige for pressen likevel

Norske OL-journalister stusset da langrennslaget til søndagens 30 kilometer ikke stilte på pressetreff i forkant av løpet. Nå stiller skiyndlingene likevel opp.

En rekke medier valgte å utebli fra fredagens seanse i OL-byen Pyeongchang ettersom bare landslagstrener Roar Hjelmeset var til stede for å presentere laget til 30-kilometeren.

Verken Bjørgen, Haga, Weng eller Flugstad Østberg var å se i langrennsleirens presserom. Noe presseattaché Gro Eide forklarte slik overfor TV 2:

– Løperne stiller opp på alt de skal og mer til. Det er medaljeutdelinger på andre dager enn rennet, og det er både akkrediterte og ikke-akkrediterte medier som skal ha sitt. Vi gir også eksklusive avtaler til enkelte, så jeg håper virkelig folk forstår at dette ikke handler om at de ikke ønsker å stille opp. Og at de trenger tiden til å lade opp til den siste konkurransen.

Måtte snu i saken

Fredag ettermiddag så Eide seg likevel nødt til å snu i saken. Etter mange reaksjoner fra mediene innkalles det på kort varsel til pressetreff klokken 10 norsk tid.

– Vi ser at løperne burde vært med på medietreffet i morges og beklager dette. Derfor er de fire jentene som skal gå 30 km på søndag, tilgjengelig for mediene til en kort plenumsseanse, skriver Eide.