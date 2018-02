Kalvå, Stensås og flere lokale løpere går

Sport

Til helga arrangeres det Skandinavisk Cup i Granåsen i Trondheim. Ifølge nettsidene til Norges Skiforbund stiller flere lokale langrennsløpere fra Melhus og Midtre Gauldal til start. Til sammen er det 350 løpere som stiller til start, og det er rekordstor deltakelse. Blant deltagerne er OL-farerne Mari Eide, Pål Golberg og Eirik Brandsdal. Alle distriktets beste som ikke er i OL med Team Veidekke Midt-Norge sine løpere i spissen er også blant deltagerne.

Lokale utøvere viser form i skisporet Kalvå og Riseth på pallen i norgescupen Mens Lundamo-jenta leder cupen sammenlagt, ligger melhusbyggen på andreplass totalt.

Lokale kanoner

På fredagens sprintøvelse for kvinner stiller Anne Kjersti Kalvå fra Lundamo til start. På herresiden går melhusbyggene Sivert Grøtan Eriksen, Fredrik Riseth og Martin Riseth for Byåsen IL. Lundamobygg Magnus Stensås går for Tydal IL. Magnus Wiig fra Støren Sportsklubb skal også gå sprinten.

Lørdag er det 5- og 10 kilometer klassisk på programmet. Kalvå går også denne distansen. Det samme gjør Grøtan Eriksen, Riseth-brødrene, Stensås og Wiig.

Søndag avsluttes helga med 10- og 15 kilometer jaktstart fristil. Alle de lokale langrennsløperne nevnt over går øvelsen.