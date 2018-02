Trippel tysk da Graabak ble nest beste nordmann

Sport

Det ble ingen reprise av Sotsji-OL for Jørgen Graabak under tirsdagens kombinertkonkurranse i Pyeongchang. Etter et svakt hopp måtte melhusbyggen gå ut 1.52 minutter bak Akito Watabe fra Japan, som vant hoppdelen.

En pallplass ble for tøft for Graabak, men han gjorde en hederlig innsats i skisporet og gikk inn til mål på en 10. plass.

– Jeg gjorde noen småfeil, og det ble jeg knallhardt straffet for. Jeg gidder ikke å snakke mer om forholdene. Det er jeg ferdig med, sa tittelforsvarer Graabak etter sitt skuffende hopp.

Graabak hoppet seg ut av medaljekampen – Det er ikke en teoretisk mulighet for medalje Det ville seg ikke for Jørgen Graabak i hoppbakken i Pyeongchang.

Riiber beste norske

Jarl Magnus Riiber fikk det for tøft på oppløpet i kombinertkonkurransen og endte på 4.-plass. Tyske Johannes Rydzek vant foran to landsmenn.

Dermed ble det tyske storeslem i kombinert tirsdag. Riiber lå på annenplass etter hoppdelen og gikk lenge i tet sammen med japanske Akito Watabe.

Etter rundt seks kilometer ble imidlertid tetduoen innhentet av forfølgerne, og på de siste kilometerne viste Rydzek seg sterkest og tok gullet foran Fabian Riessle og Eric Frenzel.

Forklarer kombinertsporten til amerikanerne Graabak viser utstyret i New York Times Forklarer kombinertsporten til amerikanerne

Trippel tysk

Riiber gikk et imponerende langrenn og var med den tyske trioen helt inn på oppløpet. Der var han imidlertid sjanseløs, og han måtte notere nok en fjerdeplass.

Riiber og Watabe holdt lenge unna for et tysk tog som kom bak. Riessle, Rydzek og Frenzel jaktet sammen med østerrikske Wilhelm Denifl på Watabe og Riiber.

Med rundt fire kilometer igjen maktet de å hente inn Riiber, og til slutt fikk også finske Eero Hirvonen kontakt med teten.

Riiber virket imidlertid pigg og hengte seg på da den tyske trioen virkelig satte fart mot slutten. Unggutten var med helt inn på oppløpet, men de tre tyskerne spurtslo nordmannen.

Vil ligge i rygg

Før langrennsdelen så Riiber for seg å holde seg bak Watabe og få en billig reise så lenge som mulig.

– Jeg har ryggen til Akito (Watabe). Det er den beste ryggen å ha i verdenscupsirkuset. Tyskerne må absolutt jobbe hardt, for Akito vil ikke slippe dem inn billig. Jeg ser for meg å ligge i rygg der og spare krefter til det går mot slutten, sa han.

Jan Schmid og Espen Andersen hoppet også for dårlig. Til slutt endte de på henholdsvis 11.- og 22.-plass.