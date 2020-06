14:26

Ledigheten fortsetter videre nedover

Ledigheten i Trøndelag fortsetter å gå ned, og i løpet av siste uke er det 972 færre helt ledige, mens antallet delvis ledige er redusert med 657 personer. Dette opplyser NAV Trøndelag i en pressemelding. I fylket er det blitt 1.600 færre arbeidssøkere i løpet av siste uke (2.-9 juni). Til sammen er det 11 269 helt ledige og 11 866 delvis ledige arbeidssøkere. Dette utgjør henholdsvis 4,5 og 4,8 prosent av arbeidsstyrken i fylket. I tillegg er 887 personer, eller 0,4 prosent i et tiltak. Rundt 60 prosent av de ledige er permitterte, ifølge pressemeldingen.

Lokale tall (helt ledige i prosent av arbeidsstyrken)

Melhus 4,6

Midtre Gauldal 2,3

Skaun 3,5

Oppdal 4,5

Trondheim 5,0

Trøndelag 4,5

Høyest og lavest

Tydal 0,9 (lavest i fylket)

Stjørdal 6,3 (høyest i fylket)

Med unntak av barne- og ungdomsarbeid, samt kategorien ingen eller uoppgitt yrkesbakgrunn, synker ledigheten innenfor alle yrkesgrupper.Reduksjonen størst innenfor serviceyrkene, med -10,2 prosent. Deretter følger reiseliv og transport. Det er flest ledige med yrkesbakgrunn fra reiseliv og transport. Nesten en av fem har yrkesbakgrunn herfra (19,4 prosent). Deretter følger butikk- og salgsarbeid med 13 prosent av de ledige. Denne bransjen har i tillegg flest delvis ledige.

- Vi er inne i en positiv utvikling der stadig flere permitterte kommer tilbake i jobb, og flere som mistet jobben i forbindelse med korona har kommet seg over i ny jobb. Kontakten vår med næringslivet viser dessuten at det er et visst rekrutteringsbehov der ute, og vi har formidlet godt over 200 kandidater bare den siste måneden, blant annet innfor bygg og anlegg og havbruk. Så vi opplever at det er en viss optimisme innenfor flere bransjer, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

I løpet av siste uke er det registrert 505 nye arbeidssøkere. Om lag 30 prosent oppgir permittering som årsak. 21,4 prosent oppgir at de har mistet, eller kommer til å miste jobben som årsak til at de registrerer seg som arbeidssøkere.