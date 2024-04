Lørdag er det blant annet klart for «Øyadagen», ved Øya videregående skole i Melhus. På programmet står blant annet aktivitetsdag og basar. Her får man for eksempel mulighet til å besøke gårdsdyrene.

Lørdag arrangeres også «Klesbyttedag» i kommunestyresalen i Melhus rådhus, samt glutenfritt bakekurs hos Singsås skole.

Søndag blir det gåfotball og informasjonsmøte om sporten, på Norgeshus Arena på Brekkåsen. Denne dagen er det også klart for håndballkamp, mellom Melhus og Kristiansand Topphåndball i Melhushallen. Dette er en kvalifiseringskamp, med mulighet for opprykk til elitedivisjonen (Rema 1000-ligaen).