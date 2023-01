Trailer har kjørt av E6 og truffet kraftledning: – All togtrafikk er stoppet

Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke ved Revmoen i Oppdal etter at en trailer har kjørt av E6. Traileren skal ha truffet en kraftledning til toget og Bane Nor bekrefter at all togtrafikk mellom Oslo og Trondheim nå er stoppet.