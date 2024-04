De første meldingene om togstansen kom fra togselskapet Vy. De ble kort tid etter bekreftet fra Bane Nor.

– Det er full stans i trafikken på grunn av signalfeil. Vi leter etter feilen. Foreløpig vet vi ikke hvor lang tid det vil ta, skriver Bane Nor i en trafikkmelding.

Togstansen påvirker alle toglinjene i hele landet.

Bane Nor opplyser til NTB at trafikken er i gang igjen etter et strømbrudd som stanset togtrafikken i hele Sør-Norge.

– Feilen ble rettet for fem minutter siden, forteller Bane Nors pressevakt, Mari Rjaanes, til NTB kl. 14.20.

Hun opplyser at det var et strømbrudd som var skyld i at togene sto i store deler av landet.