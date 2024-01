Snøen er ventet å fyke i de nordligste fjelltraktene i Sør-Norge

Det melder Meteorologisk institutt i et farevarsel mandag.

– Det ventes lokal snøfokk i fjellet siste del av mandag og første del av tirsdag på grunn av kraftig vind og snø, lyder meldingen.

Varselet, som er på gult nivå, gjelder for deler av Midtre Gauldal. Varselet kan også påvirke trafikken på fylkesvei 30 øst for Singsås samt E6 sør for Oppdal.

Farevarselet gjelder for et døgn. Foto: Varsom.no

– Pakker seg i veibanen

Varselet gjelder fra klokka 13.00 mandag til 13.00 tirsdag.

Trafikantene bes forberede seg på redusert sikt i denne perioden.

– Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen, skriver instituttet.

Det betyr at kolonnekjøring kan bli innført, og veier kan stengte på kort varsel.

– Beregn ekstra tid til transport og kjøring, lyder oppfordringen.

– Kjør etter forholdene

Dersom du skal ut og ferdes i trafikken, kommer Meteorologisk institutt med en oppfordring om å sjekke veimeldinger og status hos transportaktører.

– Bruk riktige dekk, og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder, legger de til.